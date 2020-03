A Messina mascherine gratis: le precisazioni dell’assessore Minutoli

30 Marzo 2020 15:53

Mascherine a Messina, le precisazioni dell’assessore alla Protezione Civile Minutoli: “priorità ad anziani e immunodepressi, l’obiettivo è consegnarne una a famiglia. Presto un nuovo piano per le consegne, non venite al Coc”

In merito alle disponibilità e alla distribuzione di mascherine da parte del Comune di Messina, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli precisa che “le forniture sono di circa 1000/1400 al giorno che l’Amministrazione comunale sta distribuendo capillarmente sul territorio anche tramite i Presidenti delle Circoscrizioni dotandoli di circa 120 mascherine giornaliere destinate ai soggetti immunodepressi che hanno precedenza ed agli anziani, fermo restando che l’obiettivo finale sarà quello di dotare ogni nucleo familiare di almeno una mascherina per andare a fare la spesa. Vorremmo comunque – conclude l’Assessore Minutoli – invitare la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a non recarsi assolutamente al COC e alle Circoscrizioni per il ritiro delle mascherine in quanto saranno distribuite secondo un nuovo piano che presto verrà comunicato”.

Valuta questo articolo