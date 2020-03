Messina, l’assessore De Petro è il nuovo commissario Lega di Roccavaldina

3 Marzo 2020 12:37

L’assessore Nicola De Petro nominato commissario cittadino della Lega Salvini Premier a Roccavaldina

Il neo Assessore del Comune di Roccavaldina Nicola De Petro durante l’ultimo direttivo regionale della Lega a Enna, alla presenza del Commissario Regionale Senatore Stefano Candiani e del Commissario Provinciale Matteo Francilia, è stato nominato Commissario del partito di Matteo Salvini a Roccavaldina, occasione in cui è stata costituita anche la sezione cittadina leghista.

“Ho deciso di sposare questo progetto politico, coinvolto da Piernicola Briuglia “ex Consigliere Provinciale , Commissario Cittadino di Spadafora e punto di riferimento del partito di Salvini nel comprensorio– dichiara Nicola De Petro- “perché la Lega è l’unico partito che oggi si occupa dei problemi reali dei cittadini , con a capo un leader come Matteo Salvini che mantiene gli impegni assunti parlando sempre il linguaggio della verità”.

“Porterò avanti le istanze dei cittadini seguendo le indicazioni del nostro commissario regionale Stefano Candiani e provinciale Matteo Francilia , con i quali” – continua De Petro- “ho già affrontato diverse questioni che riguardano il nostro territorio”.

“La presenza della Lega in Provincia di Messina è in continua crescita” – dichiara Matteo Francilia – “Siamo molto soddisfatti dell’adesione dell’Assessore di Roccavaldina Nicola De Petro, esempio di buona politica, da sempre a contatto con i cittadini e molto radicato nel territorio, ricordiamo primo degli eletti alle recenti Amministrative, che giornalmente si impegna con passione e competenza in favore dei propri concittadini”.

