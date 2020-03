Messina: al via i lavori per sistemare la frana a Bisconte

3 Marzo 2020 19:23

Messina, a breve il ripristino della frana in via Militare a Bisconte. La soddisfazione di Alessandro Geraci (M5S)

“A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza della porzione di muro franata oltre due anni fa in via Militare Bisconte. Il cantiere non durerà molto ma ovviamente creerà dei brevi rallentamenti alla viabilità, per questo invito tutti alla massima collaborazione“. Così il vicepresidente della III Circoscrizione Alessandro Geraci, che stamani ha presenziato al tavolo tecnico convocato dall’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli su indicazioni del vicesindaco Salvatore Mondello.

“A margine dell’incontro – prosegue – ho anche chiesto che venisse ripristinata in tutta la via la pubblica illuminazione, considerato i notevoli disagi che stanno vivendo i residenti costretti a parcheggiare l’auto lontana dalla propria abitazione per via del divieto di sosta forzato dettato dai lavori sul torrente Bisconte/Catarratti”.

