Messina: il comandante del 62° Reggimento Fanteria Sicilia incontra il sindaco De Luca

3 Marzo 2020 20:25

Il Sindaco Cateno De Luca insieme al Vicesindaco Salvatore Mondello e all’Assessore Dafne Musolino ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Zanca il comandante del 62° Reggimento Fanteria Sicilia Col. Aurelio Costa. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il prezioso contributo svolto dal Raggruppamento “Sicilia Orientale” che, al comando del Colonnello Costa, presta un’attività in concorso e congiuntamente con le Forze di Polizia nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. Nella fattispecie a Messina l’operazione vede impegnati i militari dell’Esercito Italiano in una postazione di presidio fissa al Tribunale. Il Sindaco De Luca nell’evidenziare l’impegno già costantemente profuso dall’Assessore Dafne Musolino e dagli agenti di Polizia Municipale in sinergia con le altre forze di Polizia ha rinnovato la propria disponibilità ad attivare un progetto che coinvolga i militari impegnati nell’Operazione “Strade Sicure “ per massimizzare il loro impiego in città. Al termine della visita il Sindaco ha donato al colonnello Costa il libro “Viaggiatori a Messina”, mentre l’alto ufficiale ha ricambiato con il crest del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”.

