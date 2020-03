Messina, il M5S: “Avviare le procedure per la nomina dei garanti della persona con disabilità e della persona detenuta”

3 Marzo 2020 09:48

I consiglieri Cristina Cannistrà e Giuseppe Fusco spronano l’Amministrazione comunale, dopo l’annuncio da parte del sindaco di Messina

Avviare con urgenza le procedure per la nomina dei garanti della persona con disabilità e della persona detenuta: figure di tutela, promozione e salvaguardia dei diritti dei cittadini in condizioni di disagio che operano in una vasta dimensione territoriale, cosi come previsto dalla normativa di riferimento. È la richiesta avanzata all’Amministrazione comunale dal gruppo consiliare del M5s e in particolare dai consiglieri Giuseppe Fusco e Cristina Cannistrà.

“Ci riteniamo soddisfatti, nella sostanza, per le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Cateno De Luca, che in data 14 febbraio 2020 ha annunciato di voler accogliere un punto del nostro programma elettorale, ma non siamo soddisfatti nel merito poiché si tratta delle solite esternazioni social non corroborate finora da fatti e atti amministrativi concreti“, commentano i consiglieri, con riferimento all’istituzione della figura del “Disabilty manager”, ovvero un professionista che espleta il suo incarico a titolo oneroso e

che opera nell’ambito della disabilità con competenze aggiuntive, andando ad integrare una professionalità già esistente (architetto, avvocato, assistente sociale, ecc.) in base ai diversi contesti di lavoro (enti locali, ospedali, aziende, ecc.) nella pubblica amministrazione.

“Riteniamo tuttavia altrettanto importante, e forse anche più – proseguono – l’istituzione delle figure di tutela come i “Garanti della persona con Disabilità” (delibera n. 33/C del 2018) e il “Garante della persona detenuta” (delibera n. 50/C del 2017), più volte sollecitata dalla consigliera Cannistrà durante il suo mandato di Presidente della VII commissione consiliare “Politiche Sociali”, anche con note scritte rimaste tuttavia inascoltate dall’Amministrazione. Le procedure erano state avviate con il dirigente al ramo dell’epoca, Domenico Zaccone, ma non sono state portate a termine perché lo stesso è stato sostituito dalla dirigente Loredana Carrara, sostituita a sua volta da Salvatore De Francesco dopo l’avvio delle procedure. Durante il periodo della dirigente Carrara, stante le insistenze della consigliera Cannistrà, si è solo riusciti a portare a termine le procedure di nomina del “Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, Angelo Fabio Costantino, che sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio ponendo l’attenzione, in modo puntuale, su diverse tematiche riguardanti i minori e le problematiche correlate, comprese quelle connesse alla devianza minorile”, concludono, ribadendo la necessità di istituire le due figure professionali: “In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, sarà compito del nostro Gruppo consiliare intervenire in merito”.