Messina: estratti i 789 scrutatori per il referendum costituzionale del 29 marzo

5 Marzo 2020 14:09

Saranno tre gli scrutatori nei 253 seggi, mentre due scrutatori saranno assegnati ai nove seggi speciali. Dei 789 estratti risultano 84 scrutatori nella prima municipalità di Messina, 100 nella seconda, 188 nella terza, 161 nella quarta, 148 nella quinta e 108 nella sesta

La Commissione elettorale comunale, presieduta dall’Assessore Massimiliano Minutoli, su delega del Sindaco Cateno De Luca, e composta dai Consiglieri comunali Daria Rotolo, Alessandro Russo e Giuseppe Schepis, in adunanza pubblica, presente il dirigente del servizio Elettorale Carmelo Giardina e il responsabile Nino Cammaroto, ha proceduto stamani a Palazzo Zanca all’estrazione dei 789 nominativi di elettori, che saranno chiamati ad assolvere l’incarico di scrutatore per l’appuntamento elettorale di domenica 29 marzo per il Referendum Costituzionale. Saranno tre gli scrutatori nei 253 seggi, mentre due scrutatori saranno assegnati ai nove seggi speciali. Dei 789 estratti risultano 84 scrutatori nella prima municipalità, 100 nella seconda, 188 nella terza, 161 nella quarta, 148 nella quinta e 108 nella sesta. Per l’elaborazione al computer del Centro elettronico, sono stati inseriti, scelti da parte di sei cittadini presenti alle operazioni, il numero 78 come passo di estrazione ed il numero 32 come record d’inizio conteggio. I nominativi degli estratti sono consultabili sul sito www.comune.messina.it . L’avviso dell’avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine. Nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni dovrà essere data immediata notizia al Comune per la sua sostituzione.

