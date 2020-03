Messina, emergenza coronavirus: da oggi esame dei tamponi anche all’ospedale Barcellona Pozzo di Gotto

6 Marzo 2020 12:28

I nuovi Kit di analisi permettono di avere il responso dopo sei ore. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus l’ASP di Messina sta aumentando il numero dei posti letto di rianimazione negli Ospedali della provincia

Da oggi presso il laboratorio di patologia molecolare dell’Ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, dell’ASP di Messina, sarà possibile esaminare i tamponi prelevati a pazienti per i quali ci sia il sospetto di contagio da Coronavirus. I nuovi Kit di analisi acquistati permettono di avere il responso dopo sei ore. L’ASP di Messina ha provveduto all’acquisto anche di altre 2000 mascherine. Per fronteggiare la possibile emergenza l’ASP di Messina ha intenzione di aumentare il numero dei posti letto di rianimazione negli Ospedali della provincia; presso l’ospedale Sirina di Taormina saranno aggiunti quattro posti letto e pertanto i posti passano da 8 a 12.

Un aumento dei posti letto di rianimazione si avrà anche presso l’Ospedale di Patti che passa da quattro a sei e all’Ospedale di Milazzo con altri due posti letto per un totale di otto posti letto in più nel territorio della azienda sanitaria provinciale di Messina, non appena (entro una decina di giorni) saranno forniti i monitor, le pompe di infusione e i ventilatori. A Messina per il momento non si registrano casi di contagio. Nella giornata di ieri i medici dell’Asp hanno effettuato un tampone presso il domicilio di una donna che accusava sintomi febbrili. Il tampone è risultato negativo.

