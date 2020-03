Messina, ecco il nuovo direttivo della Croce Rossa: Chimicata presidente

2 Marzo 2020 14:36

Dopo il risultato della tornata elettorale del 16 febbraio per il rinnovo dei Comitati, Antonio Chimicata è stato proclamato Presidente a Messina

Domenica 16 febbraio si sono tenute sul territorio nazionale le votazioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi in scadenza, a cui sono seguite quelle dei vertici regionali e della governance nazionale.

A Messina, l’Ufficio Elettorale Regionale, confermando l’esito dello spoglio, ha proclamato Presidente del Comitato Antonio Chimicata (90 voti) – Consigliere uscente del Comitato Regionale della Sicilia – e Consiglieri Italo Zamboni (46 voti), Franca Melita (45 voti), Elisa Cavallaro (24 voti) e – quale Consigliere rappresentante dei giovani –

Chiara Berardi (20 voti).

Il Consiglio, dopo aver organizzato e portato a termine le operazioni dello sbarco di 194 migranti dalla nave Sea Watch 3, giovedì 27 febbraio ha effettuato la riunione d’insediamento laddove, come primo punto, ha eletto all’unanimità Vice-presidente Italo Zamboni. Ha anche programmato per il prossimo 14 marzo di presentarsi ai soci

volontari del Comitato in un’assemblea che a breve verrà ufficializzata formalmente.

Gli eletti rimarranno in carica, come prevedono le attuali disposizioni, per un quadriennio.

