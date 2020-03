Coronavirus, dalle riparazioni in casa ai prodotti per gli animali: nasce “Messina a Domicilio”, la piattaforma online presa d’assalto da aziende e cittadini

18 Marzo 2020 13:53

Il sito web, nato dalla costante sinergia di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Confimprese Messina, è totalmente gratuito e senza scopo di lucro. L’iniziativa è stata messa in campo con l’unico obiettivo di fornire un servizio ai messinesi, in un momento in cui l’imperativo è di restare a casa per provare a contenere l’avanzata del Coronavirus

Il portale www.messinaadomicilio.it è online da poche ore, ma già si registra un alto gradimento sia da parte delle aziende che hanno deciso di registrarsi, che di tanti cittadini, che lo consultano per scoprire quali attività svolgono servizio a domicilio, evitando così di uscire da casa.

Il portale ha scopo puramente informativo e di consultazione delle attività che effettuano servizio a domicilio, suddivise in categorie merceologiche: alimentari, ristorazione, farmacie, riparazioni, animali e varie. Cliccando su ogni categoria l’utente potrà trovare non solo le attività commerciali con i relativi recapiti, ma anche una mappa, per individuare il negozio o fornitore di servizi più vicino.

Per le aziende registrarsi alla piattaforma è semplice e immediato. Con un semplice clic l’utente finale dunque può trovare tutto ciò che serve e contattare l’azienda di riferimento, che provvederà a recapitare quanto richiesto direttamente a casa.

L’iniziativa si avvale della collaborazione a titolo gratuito di:

Benny Bonaffini- Condirezione

Andrea Ipsaro Passione- Assistenza alla direzione

Carlo Spanò- Coordinamento

Marika Micalizzi- Ufficio Stampa

Subversiva ADV- Grafica e web design

Ieeng solution s.r.l.- Sviluppo web

