Emergenza coronavirus a Messina: ecco a chi rivolgersi se si è in difficoltà, l’elenco dei servizi attivi sul territorio

29 Marzo 2020 14:19

Ecco la rete dei servizi attivi a Messina per l’emergenza coronavirus

Riportiamo di seguito l’elenco dei servizi attivi sul territorio a sostegno della cittadinanza di Messina per l’emergenza coronavirus:

Mense

– Cristo Re – pranzo nel sacchetto a portar via. Tutti i giorni alle 11:30

– Sant’Antonio – cena nel sacchetto a portar via. Tutti i giorni dalle 17:00 alle 18:00

– Cene a portar via (coordinate e gestite da diverse associazioni di volontariato) – Distribuite fuori dalla stazione centrale tutti i giorni dalle 17:30 alle 18:30

Associazioni e organizzazioni: servizi offerti sul territorio

Caritas

– Sportello telefonico per necessità di vario tipo: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Tel. 0909146045. www.caritasdiocesanamessina.it

Sant’Egidio

– Sostegno per le persone senza dimora: dal mercoledì al venerdì alle 18.00

– Centro di distribuzione: sabato mattina dalle 8:30 alle 12:00 a Camaro San Paolo

– Spesa a domicilio per gli anziani indigenti che si sono registrati o che sono stati segnalati

Help Center

– Dispensa farmaci, pannolini, visite mediche: il lundì dalle 16:00 alle 17:30 presso il centro Buon Pastore.

– Il pane di tutti, distribuzione viveri di prime necessità: il martedì dalle 10:00 alle 11:30 presso il centro BuonPastore.

– Visite mediche: il mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 presso Studio Medico Help Center

– Farmaci, pannolini, acqua e biscotti: il mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 presso Centro Buon Pastore

– Centro diurno con servizio doccia e lavanderia: mercoledì e sabato dalle 14:00 alle 16:00

Cesv Messina

– Servizi a favore delle persone costrette a casa disponibili al sito: https://cesvmessina.org/notizie/anpas-gruppo-arena-e-misericordie-a-favore-delle-persone-costrette-a-casa/

Croce Rossa Italiana (CRI)

– Servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi. Contattare il numero verde: 800-065510

Protezione Civile

– Servizio di spesa a domicilio per persone in difficoltà economiche. Contattare il numero verde: 09022826

Cosa fare e a chi rivolgersi per i servizi essenziali

Malattie croniche rare

– Sportello H – per informazioni sui servizi sanitari e sociali esistenti a Messina in merito alla disabilità e alla fragilità. Contatti: 3473210084; sportelloacca.me@virgilio.it

Dipendenze

– SERT – per distribuzione di metadone alcover e subxone.

ME NORD – Viale Giostra ex Mandalari; tel. 090 3653983

ME SUD- Via Bonino, 1; tel. 0903652971

Salute mentale

– Ambulatori attivi per visite urgenti, somministrazione farmaci depot per chi li assume ogni mese, prescrizione farmaci, piani terapeutici e trattamenti sanitari obbligatori (TSO).

ME NORD via S. Elia; tel. 0903653 216/224/233 (anche disturbi alimentari)

ME SUD Via Bottone, 1; tel. 0902983421

Supporto psicologico

– Laboratorio psicanalitico “Vicolo Cicala” e ass. “Sostieni un paziente a distanza” servizio telefonico gratuito per il supporto psicologico attivo dal lunedì al sabato. Contatti:

3467347228 lunedì 17.00/18.00, martedì h.18.00/20.00,

3534058974 lunedì 01.00/02.00, mercoledì h. 01.00/02.00, venerdì h.01.00/02.00

3397552120 martedì 9.00/12.00, sabato h.9.00/12.00, domenica h.10.00/11.00

3479361803 martedì 15.30/17.00, mercoledì h. 15.30/17.00

3478629850 mercoledì h.9.00/11.30, venerdì h.8.00/10.00

3470655137 giovedì h.18.00/20.00, domenica h.18.00/19.00

3497842436 venerdì h.17.00/20.00

– Università di Messina servizio di consulenza psicologica

https://www.unime.it/it/centri/cerip/come-affrontare-il-coronavirus-consulenza-psicologica-online

Informazioni coronavirus

– AOU Policlinico “G. Martino”: servizio informazioni per i parenti delle persone ricoverate per Covid19. Per ricevere informazioni scaricare l’apposito modulo disponibile al sito www.polime.it e inviarlo compilato alla mail direzione.aziendale@polime.it, inserendo come oggetto “SERVIZIO INFORMAZIONI PAZIENTI COVID”

Violenza sulle donne

i centri antiviolenza D.i. Re continuano l’attività e sono pronti a sostenere le donne vittime di violenza maschile. A Messina puoi chiamare:

– CeDAV Centro Donne Antiviolenza. Contatti: 3452630913 (chiamate, sms e WhatsApp);

e-mail a cedav@virgilio.it; Facebook CEDAV Onlus

-UNA DI NOI Onlus Il centro antiviolenza: l’accoglienza telefonica al numero 3426239473.

-Il numero nazionale a cui rivolgersi è il 1522 (allegare il post di fai la cosa giusta con il numero

Servizi e informazioni per le persone migranti

Numeri, informazioni e servizi nazionali, consultabili ai seguenti link:

https://www.meltingpot.org/Informativa-legale-FAQ-covid-19-su-permessi-di-soggiorno.html#.XnnlWohKjIU

https://www.facebook.com/pensaremigrante/

