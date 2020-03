Messina, coronavirus: disposto l’aumento di ore per i medici di Emergenza Sanitaria Territoriale

3 Marzo 2020 18:30

La direzione strategica ha autorizzato i Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale ad effettuare, con effetto immediato, eccedenza oraria fino ad un massimo di 216 ore mese, presso tutti i Pronto Soccorso di Messina

Visti gli ultimi avvenimenti relativi alla diffusione del Coronavirus ed in relazione agli atti di indirizzo emanati dal Ministero della Salute e dall’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza, tesi a garantire la massima funzionalità dei servizi di emergenza-urgenza anche al fine di garantire il regolare turnover del personale DEA impiegato nei Pronto Soccorso dell’ASP di Messina, considerata la necessità di assicurare percorsi differenziati dedicati all’emergenza coronavirus, la direzione strategica ha autorizzato i Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, in deroga al piano straordinario per il mantenimento delle ambulanze medicalizzate adottato con delibera n. 3041/2019, ad effettuare – con effetto immediato – eccedenza oraria fino ad un massimo di 216 ore mese, presso tutti i Pronto Soccorso aziendali. L’eccedenza oraria presso i PP.SS. potrà essere effettuata solo dopo avere coperto le ore di servizio presso la propria postazione di lavoro.

