7 Marzo 2020 10:59

Messina: primo caso di Coronavirus in città. Il sindaco De Luca rassicura: “tutto sotto controllo. Ribadisco la necessità di applicare tutte le cautele consigliate dall’istituto superiore di sanità”

“Da ieri sera Abbiamo seguito con ASP e Prefettura l’evoluzione di questo professore universitario in pensione che ha contratto il coronavirus mediante suo figlio proveniente dall’estero”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “Stanotte –prosegue- sono scattate tutte le misure di salvaguardia anche in relazione alla stretta cerchia di persone frequentato da questo malcapitato che per fortuna riguarda solo i familiari. La rete di monitoraggio e di pronto intervento che è stata messa in campo con asp e Prefettura funziona ed è’ efficiente. Ribadisco la necessità di applicare tutte le cautele consigliate dall’istituto superiore di sanità”, conclude.

