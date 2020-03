Emergenza coronavirus a Messina: Unime proroga le scadenze del contributo degli specializzandi e dei dottorandi per l’anno accademico 2019/2020

18 Marzo 2020 13:32

Ecco le nuove scadenze per l’importo del contributo dovuto dagli specializzandi e dottorandi dell’Università di Messina

Nel pieno rispetto delle misure adottate in ambito accademico per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha siglato il decreto mediante il quale vengono prorogate le scadenze dell’importo del Contributo dovuto per l’a.a. 2019/2020 dagli specializzandi e dai dottorandi.

Di seguito la tabella con le nuove scadenze:

SPECIALIZZANDI

rata nuova scadenza unica 1° 2° 3°

DOTTORANDI

rata nuova scadenza unica 1° 2°

Valuta questo articolo