Coronavirus, a Messina tutti a ballare in discoteca: “le forze dell’ordine facciano rispettare il decreto del Governo”

8 Marzo 2020 19:30

“Il nuovo decreto, emanato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute, relativo ai provvedimenti per contenere il contagio dal Coronavirus recita testualmente all’articolo 2, che riguarda tutto il territorio nazionale : “sono sospese le attività di pub, sale giochi, sale scommesse, sale Bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione della attività in caso di violazione“. E’ quanto scrive in una nota l’ex assessore provinciale, Michele Bisignano, Promotore del Comitato Civico Messina. “È doveroso – prosegue- che Prefetto e Sindaco di Messina adottino le relative e conseguenziali determinazioni ed ordinanze, ponendo in campo anche, mediante l’utilizzo delle forze dell’ordine, misure di controllo per il rispetto di tale legge. Una legge chiara e netta che non dà adito ad applicazioni limitative, perché stavolta non si tratta di disturbo del riposo notturno, o di concerti dal vivo o discoteche (definite abusive) all’interno di isolati in pieno centro storico, o somministrazione di alcolici, per i quali, peraltro, non sono stati mai adottati provvedimenti risolutivi, ma si tratta della salute di tutti i cittadini. Vanno quindi rese subito operative tali disposizioni di legge, che riguardano tutti i locali e ritrovi che, facendo o meno musica, aggregano persone e creano assembramenti. E sulla tutela della salute dei cittadini non possono essere consentiti comportamenti “pilateschi” od omissivi. Spetta a chi svolge i ruoli di maggiore responsabilità per la sicurezza pubblica fare rispettare tale legge in tutte le sue componenti, senza dare adito a scappatoie o attuazioni “furbesche”, conclude.

