Messina, cerimonia alla Batteria Masotto: si inaugura il pannello storico donato dagli ex Allievi della Teulié di Milano

1 Marzo 2020 18:37

Domani a Messina la cerimonia in onore delle Batterie Siciliane. Ci saranno anche due allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano

Cerimonia domani al monumento dedicato alla “Batteria Masotto” alle ore 10.00, in onore delle Batterie Siciliane, organizzata dal Gruppo Alpini di Messina. Saranno presenti due allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano appartenenti al Corso Anziano “Masotto III”. I due allievi in divisa storia depositeranno un mazzo di fiori in onore dei caduti delle Batterie Siciliane, davanti al Monumento dedicato alla Batteria Masotto, sito lungo la passeggiata a mare.

Dopo gli incresciosi fatti del deturpamento del Monumento dello scorso anno, Gianluca Crea presidente dell’Associazione Nazionale ex Allievi della Scuola Militare “Teuliè” di Milano, ha donato alla città il nuovo pannello bilingue, che ricorda ai turisti e passanti il Monumento, i Caduti della Battaglia di Adua del 1 marzo 1896 e il sacrificio del Gruppo sperimentale di Artiglieria someggiato, denominato “Batterie Siciliane”, composto da montanari siciliani, che furono i primi artiglieri da Montagna del Regio Esercito. La tabella turistica e il pannello dopo una eccellente manutenzione ordinaria svolta nelle officine del Comune di Messina, è stata allocata nei giorni scorsi dalle maestranze comunali.

La cerimonia come tradizione da oltre cento anni viene curata dal Comando del 24° Reggimento di Artiglieria “Peloritani”, erede delle gloriose “Batterie Siciliane”, che quest’anno seguendo direttive nazionali ha rinviato a data da destinarsi lo storico evento.

“Abbiamo accolto l’appello del Sindaco di Messina on. Cateno De Luca rivolto a chi viene dal Nord e che a Messina è sempre il benvenuto e preso l’esempio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato nei giorni scorsi alla cerimonia di Sant’Anna di Stazzema, malgrado l’emergenza sanitaria nazionale il Capo dello Stato ha voluto rispettare l’impegno preso col Comune di Stazzema e con tutta la Versilia. Anche noi Alpini di Sicilia non potevamo mancare all’appuntamento con la nostra storia, infatti alla sobria cerimonia parteciperanno i due Allievi della Scuola Militare “Teuliè” in divisa storica e una delegazione di Alpini“, lo ha dichiarato il dott. Giuseppe Minissale Capo Gruppo degli Alpini “Peloritani.

Dopo la cerimonia i due allievi, faranno un breve tour della città e visiteranno in forma privata e in anteprima l’esposizione bibliografica dedicata alle “Forze Armate e alla loro presenza a Messina”, realizzata dalla Biblioteca Regionale G. Longo, la cui inaugurazione era prevista per lunedì 2 marzo subito dopo la cerimonia alla Batteria Masotto, poi posticipata ad altra data.

