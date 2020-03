Messina: disponibile il modulo di censimento coronavirus

9 Marzo 2020 16:09

Attivata sul sito del Comune di Mesina una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19

Attivato il link sul sito del Comune di Messina per compilare il Modulo di censimento Coronavirus, raggiungibile al seguente indirizzo: https://comune.messina.it/censimento-coronavirus/. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza vengono trattati dall’Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Selezionando il tasto “Invia” si acconsente alla raccolta dei dati personali inseriti all’interno del form.

PER INFO:

090- 22866

protezionecivile@comune.messina.it

Valuta questo articolo