Messina, focolaio nella casa di riposo: ecco gli aggiornamento del Covid Team. Anziani trasferiti in ospedale

26 Marzo 2020 10:53

La misura- spiega il Policlinico di Messina- si è resa necessaria trattandosi di persone fragili: 28 anziani trasferiti in ospedale

Alla luce degli ulteriori esami condotti dal Covid Team istituito dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina presso la casa di riposo ‘Come d’incanto’ di Messina, già stamani è stato disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera di tutti gli ospiti risultati positivi al Coronavirus. La misura- spiega il Policlinico in una nota- si è resa necessaria trattandosi di persone fragili. Gli altri ospiti, invece, verranno indirizzati in altre strutture con personale di assistenza assicurato dalle autorità sanitarie. In definitiva si tratta di 28 ricoveri nuovi che da stamattina sono disposti dall’autorità sanitaria.

Valuta questo articolo