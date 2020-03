Messina, il Bastione del Forte San Salvatore si illumina con il tricolore: il messaggio di speranza per la cittadinanza e l’Italia intera

17 Marzo 2020 12:55

La Marina Militare illumina ogni sera e per tutta la notte il Bastione del Forte San Salvatore, simbolo della città di Messina

Da Messina un messaggio di speranza per la cittadinanza e Italia intera. La Marina Militare ogni sera e per tutta la notte accende il Bastione del Forte San Salvatore con le luci del tricolore. In questi giorni così difficili per l’Italia e per il mondo intero, dal monumento simbolo della città dello Stretto arriva l’invito alla speranza e a sentirsi parte di una Nazione, che ora più che mai si riscopre unita nella lotta contro il coronavirus. E proprio oggi, mentre stiamo fronteggiando una delle emergenze sanitarie più gravi che si ricordino negli ultimi 100 anni, ricorre l’anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia. “159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta“. Scrive un un post il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile. Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita, sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi“.

