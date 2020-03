Messina, asilo privato rimane aperto violando le norme anti Coronavirus: titolare denunciato, l’annuncio del Sindaco De Luca

7 Marzo 2020 12:31

Messina, il post del sindaco dopo aver scoperto un asilo privato aperto regolarmente nonostante la chiusura per il Coronavirus

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post con riferimento un asilo privato che svolgeva le attività lavorative normalmente nonostante il divieto per il Coronavirus. Ecco il testo pubblicato dal primo cittadino: “Abbiamo appena scoperto un asilo privato che, violando il DPCM del 4 marzo 2020, era aperto e stava svolgendo regolarmente la propria attività, con numerosi bambini all’interno. La Polizia Specialistica Commerciale comandata dal Commissario Giardina e coordinata dall’Assessore Musolino, in costante contatto con me, è intervenuta immediatamente chiudendo la struttura, denunciando il titolare e contattando i genitori ai quali sono stati riconsegnati i minori. Invitiamo tutti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del DPCM e a chiudere tutte le scuole, senza fare interpretazioni fantasiose del decreto. Abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni per le quali stiamo eseguendo ulteriori controlli”.

