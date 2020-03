Messina: due arresti per detenzione e spaccio di droga

7 Marzo 2020 13:20

Messina: arrestati due giovani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nella serata del 4 marzo scorso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina– Ufficio Esecuzioni Penali, i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato il 30enne messinese Q.V., condananto in via definitiva per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Messina nel 2011. L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 1 mese di reclusione.

Il 5 marzo, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato C.L., 26enne messinese già sottoposto alla detenzione domiciliare per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito dei dei controlli effettuati presso il domicilio dell’uomo, i militari dell’Arma hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di detenzione domiciliare. Pertanto l’uomo è stato tradotto presso la locale casa circondariale.

