Messina, al Mercato Vascone fave e piselli in vendita nonostante il divieto: scatta il sequestro [FOTO]

7 Marzo 2020 14:03

Nei giorni scorsi erano state notificate le ordinanze di divieto di vendita di fave e piselli a causa della presenza di un soggetto affetto da favismo. Merce sequestrata e trasgressori denunciati a Messina

Intervento al Mercato Vascone per la violazione della ordinanza di divieto di esposizione e vendita delle fave per accertata residenza nelle vicinanze di soggetti affetti da favismo.

Nei giorni scorsi erano state notificate le ordinanze di divieto di vendita di fave e piselli per violazione dell’ordinanza sul favismo. Oggi, nell’ambito della attività di controllo della polizia annonaria, al mercato Vascone sono stati rinvenuti tre box che esponevano alla vendita fave e piselli. Si è proceduto al sequestro della merce ed alla denuncia dei trasgressori.

