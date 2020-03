Messina, lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti: multe a raffica. De Luca: “Cittadini incorreggibili”

2 Marzo 2020 13:20

Nella settimana appena trascorsa a Messina sono stati elevati 35 verbali da 450 euro per conferimento fuori orari e 6 verbali da 600 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico

Continua l’attività di controllo dei Vigili urbani di Messina per fronteggiare l’abbandono selvaggio dei rifiuti e il mancato rispetto degli orari di conferimento.

Nella settimana appena trascorsa sono stati elevati 35 verbali da 450 euro per conferimento fuori orari e 6 verbali da 600 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

Tra i soggetti sanzionati per abbandono di rifiuti su suolo pubblico, un cittadino colto in flagrante, mentre lungo il marciapiede abbandonava il mobilio di un’appartamento sito nelle vicinanze, ed una casa di cura per aver abbandonato accanto ai cassonetti rifiuti quali pannolini.

“Siete incorreggibili? E noi siamo perseveranti!“, commenta il sindaco Cateno De Luca. Non conferire i rifiuti nelle giornate di sabato e prefestivi, consente al comune di Messina di risparmiare quel 40% in più, che è il costo da corrispondere alla discarica nei giorni festivi.

Valuta questo articolo