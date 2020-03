Rifiuti abbandonati per terra e “anarchia” al mercato delle pulci: il sindaco di Messina lo sospende per un mese

4 Marzo 2020 14:38

Messina: sospeso per il mese di marzo il mercato delle pulci sul viale Giostra

“Dopo una serie di controlli e di attività specifiche di contrasto alla vendita abusiva – evidenzia in una nota l’Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Polizia Municipale Dafne Musolino – abbiamo constatato che il Mercato delle Pulci versava in uno stato di anarchia. Numerosi venditori si introducevano abusivamente nell’area mercatale da accessi non autorizzati oppure, fingendo di recarsi per acquistare, si posizionavano per vendere merce soprattutto di dubbia provenienza in gran parte prelevata dagli stessi cassonetti in quanto sporca e in cattivo stato di conservazione o anche priva di qualsiasi certificazione che ne attestasse la provenienza. Nel corso di un controllo effettuato ad inizio febbraio è stato rinvenuto addirittura un motorino che poi è risultato rubato. Nonostante gli avvisi bonari e le sollecitazioni rivolte a più riprese agli operatori presenti a rispettare le regole, lasciare pulito e a vendere la merce in buone condizioni, non si è avuto alcun riscontro positivo e la situazione è degenerata a tal punto che durante gli ultimi controlli sono state rinvenute bottiglie di birra a seguito del bivacco di alcuni venditori. Per tutte queste ragioni, data l’assenza delle condizioni igieniche e la dubbia provenienza della merce, l’Amministrazione comunale, con ordinanza sindacale n. 53 di ieri, martedì 3, ha stabilito di sospendere l’attività mercatale nell’area ex Mandalari interessata dalle esposizioni del Mercato delle Pulci per le domeniche 8, 15, 22 e 29 marzo, in attesa di adottare successivi provvedimenti per la sua riapertura”.

Valuta questo articolo