Coronavirus in Sicilia, medico di Sciacca positivo: primo caso nell’agrigentino, contagio dal focolaio nel bergamasco

6 Marzo 2020 18:27

Coronavirus, primo caso accertato nell’agrigentino: è una donna dirigente medico dell’ospedale di Sciacca

Primo caso di coronavirus nell’agrigentino. Secondo quanto si apprende, si tratta di una donna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, un dirigente medico che avrebbe avuto contatti con le zone del focolaio d’origine. L’Asp di Agrigento “sta assumendo iniziative per circoscrivere il reparto di lavoro del professionista, effettuando il tampone sul personale sanitario e valutando tutte le successive azioni in relazione agli eventuali risultati“. Si applicano, come per tutti casi analoghi, le linee guida diffuse dal ministero della Salute. La donna avrebbe soggiornato nel Bergamasco per qualche giorno, nell’area attigua alla cosiddetta “zona rossa”.

