Il reggino Matteo Galletta è nuovo direttore dell’Asp di Vibo Valentia

4 Marzo 2020 00:15

Matteo Galletta è il nuovo Direttore sanitario dell’Asp di Vibo Valentia. Classe 1967, Galletta è originario di Palmi e ricopre il ruolo di direttore medico di Presidio presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Ha frequentato l’Università degli Studi di Perugia conseguendo nel 1996 il diploma di laurea in medicina e chirurgia dopo di che ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica e nel 2002 ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma conseguendo il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e la qualifica di Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

