4 Marzo 2020 00:30

‘Ndrangheta, la giunta per il Senato avvia l’iter sulla richiesta di arresto del Senatore Marco Siclari: entro il 23 marzo potrà decidere se presentarsi in Giunta per le immunità o se depositare una memoria scritta

Il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, coinvolto nell’operazione Eyphemos contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, avrà tempo fino al 23 marzo per decidere se presentarsi in Giunta per le immunità o se depositare una memoria scritta. Lo ha deciso la giunta che, nella giornata di ieri, ha iniziato l’esame della richiesta di arresto presentata dai magistrati reggini.

Valuta questo articolo