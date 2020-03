25 Marzo 2020 21:46

Maltempo in Sicilia: un fulmine ha colpito la chiesa di San Vito a Mascalucia, in provincia di Catania, le immagini

Il maltempo imperversa con forza in Sicilia causando danni e disagi. In serata un fulmine ha colpito la chiesa di San Vito a Mascalucia, in provincia di Catania, causando un incendio. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura diverse squadre di vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

