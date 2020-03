Maltempo in Calabria, bomba d’acqua e frane nel vibonese: auto sommerse dal fango e gravi danni [FOTO E VIDEO]

30 Marzo 2020 23:29

Il forte maltempo che da stamattina sta colpendo il Sud Italia, con piogge sparse e freddo tipicamente invernale in Calabria e Sicilia, sta creando parecchi danni e disagi in queste ore sulla Calabria tirrenica centrale, e in modo centrale in provincia di Vibo Valentia. Nelle ultime due ore sono cadute 78mm di pioggia a Maierato, 73mm a Mileto, 68mm a Vibo Valentia, 59mm a Rosarno, 45mm a Gioia Tauro, 48mm a Joppolo, 44mm a Vibo Marina, 33mm a Zungri, 31mm a Monterosso Calabro, 30mm a Feroleto della Chiesa, provocando gravi danni soprattutto sullo stabilimento Callipo di Maierato. Fortunatamente non ci sono state vittime, ne’ feriti, grazie alla quarantena per l’emergenza Coronavirus che costringe le persone a rimanere chiuse in casa. Tre frane hanno colpito rispettivamente Maierato, Francavilla Angitola e Pizzo. Oltre allo stabilimento di Callipo, un’altra colata di fango ha invaso la strada Statale 18 di Pizzo Calabro, all’altezza del ristorante Mocambo dove la strada si è trasformata in un torrente. Disagi anche su via nazionale a Pizzo. Si contano ovunque, lungo questo versante della provincia vibonese, rami di alberi e tronchi spezzati lungo la strada. Problemi sono stati segnalati anche in Viale Affaccio a Vibo Valentia ed a Vibo Marina e Bivona per via di una serie di allagamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Mileto, Cessaniti, San Costantino, San Gregorio, Maierato, Pizzo, Filadelfia, due equipaggi radiomobile della Compagnia di Vibo e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle strade alluvionate. La situazione è al momento sotto controllo sebbene la quantità di pioggia caduta metta ancora a serio rischio l’area investita dalla pesante ondata di maltempo.