Maltempo in Calabria, i dati pluviometrici delle ultime ore

26 Marzo 2020 14:05

Allerta Meteo: la situazione in Calabria a cura del Multirischi Arpacal

“La nostra regione è stata interessata nelle scorse ore dagli effetti di una saccatura retrograda che, scontrandosi con l’aria umida proveniente dal Mediterraneo, ha causato diffuso maltempo, forti venti e precipitazioni abbondanti, soprattutto sui versanti ionici”. E’ quanto dichiara in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal.

“Durante la giornata odierna – continua la nota del Multirischi – andremo incontro ad un progressivo miglioramento, in termini quantitativi, sui settori ionici, mentre su quelli tirrenici è attesa residua instabilità anche nella giornata di domani. La regione, comunque, continuerà ad essere interessata da precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I venti forti, invece, continueranno ad interessare il territorio regionale per almeno altre 12-18 ore”.

“Nelle ultime 24-48h il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni importanti in termini quantitativi. Nella seguente tabella si riportano i dati più significativi, anche se l’intera regione è stata esposta a piogge che, in almeno 40 stazioni pluviometriche, hanno superato i 100 mm in 24h”.

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, il grafico delle precipitazioni registrate nella stazione di Chiaravalle Centrale.

Si precisa che i dati riportati provengono dalla Rete Meteorologica Regionale, gestita dal Centro Funzionale Multirischi – Sicurezza del Territorio dell’ARPACAL. Tale rete fornisce i dati stessi in tempo reale e costituisce la principale fonte di dati e informazioni per il Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico della Regione Calabria.

Il Centro Funzionale opera costantemente in regime di H24 e pertanto continuerà anche nelle prossime ore a svolgere il servizio di monitoraggio e di allertamento.

