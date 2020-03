31 Marzo 2020 15:02

Maltempo in Calabria: allagato lo stabilimento di Callipo, la nota azienda ferma la produzione per ripristinare le aree di accesso allo stabilimento e per riparare i danni ai locali interni e ad alcune linee produttive

“Il terribile nubifragio che ci ha colpito questa notte ha portato una valanga di fango e detriti in tutta l’area esterna del nostro stabilimento. Nonostante l’emergenza mondiale in corso, la nostra azienda stava comunque mantenendo la propria operatività per continuare a garantire gli approvvigionamenti alimentari“, è quanto afferma Giacinto Callipo. “Ora ci troviamo ad affrontare questa ulteriore prova –prosegue- una calamità naturale che ci ha colti di sorpresa e che ci costringerà, per qualche giorno, a fermare la produzione per ripristinare le aree di accesso allo stabilimento e per riparare i danni ai locali interni e ad alcune linee produttive. Stiamo comunque tutti bene e questa è senza dubbio la cosa più importante. Da stanotte stiamo lavorando ininterrottamente con il supporto di tanti nostri collaboratori che sono qui con noi, in prima linea come sempre. E’ un’emergenza nell’emergenza, ma noi non molliamo e ci auguriamo di ripartire prestissimo”, conclude.

Valuta questo articolo