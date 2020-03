10 Marzo 2020 22:36

Lutto in casa Cornacchini, si è spenta la madre dell’ex allenatore del Bari: la donna era molto conosciuta nel suo paese, Fano

Lutto in casa Cornacchini. L’ex allenatore del Bari, artefice della promozione in Serie C ma esonerato quest’anno dopo le prime partite, ha perso la madre, Giannina Sanchioni, che si è spenta all’età di 82 anni. La donna era molto conosciuta a Fano, località in cui gestiva una negozio di pelletteria.

