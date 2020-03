24 Marzo 2020 10:24

Trovato un lupo morto sulla Sila: sul corpo dell’animale era presente un sospetto cappio che è stato prontamente sequestrato dagli agenti della Provinciale

Nei giorni scorsi un individuo di Lupo appenninico è stato trovato morto lungo la SS107 nel territorio di San Giovanni in Fiore (CS), nel Parco Nazionale della Sila. Numerosi cittadini hanno notato la presenza della carcassa, adagiata a bordo strada in località San Bernardo ed hanno così avvisato la Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che è immediatamente intervenuta sul posto. A dare la notizia sono alcuni ambientalisti della zona, che tra l’altro segnalano come in Calabria dall’inizio dell’anno si è avuta la notizia di ben 5 lupi trovati morti: uno nel catanzarese, uno sulle Serre Vibonesi, uno in Sila e due sul Pollino. La carcassa del Lupo rinvenuta in Sila è stata inviata all’Istituto Zooprofilattico per l’esame necroscopico, sul corpo dell’animale era presente un sospetto cappio che è stato prontamente sequestrato dagli agenti della Provinciale, che contestualmente hanno avviato tutte le indagini del caso, denunciando il fatto all’autorità giudiziaria. Sul territorio calabrese i lupi continuano a morire, alcuni investiti e altri a causa di gravissimi atti di bracconaggio, tutto questo nonostante la specie sia particolarmente protetta da numerose norme a carattere nazionale e internazionale.

