L’Unvs si attiva sulCovid-19 con aggiornamenti e notizie

17 Marzo 2020 13:21

Importante iniziativa dei Veterani dello Sport. Data l’attuale situazione di grave difficoltà creata dal Covid 19, è stata aperta una sezione dedicata a notizie, aggiornamenti e informazioni inerenti all’emergenza sanitaria in corso e all’attività UNVS. L’indirizzo di riferimento è il seguente: https:///il veterano dello sport.wordpress.com/speciale-covid-19/ Per rimanere costantemente aggiornati, è possibile attivare le notizie sulla casella di posta elettronica grazie all’apposita iscrizione. Ad ogni nuova notizia verrà ricevuta sulla e-mail un avviso. Per attivare le notifiche, la procedura prevede di andare sull’indirizzo suddetto scorrendo la pagina fino in fondo e inserendo la e-mail personale nell’apposito spazio e infine premendo il ulsante “iscriviti”. Per qualsiasi informazione è inoltre possibile rivolgersi a ufficiostampa@unvs.it. Si rammenta infine che tutte le attività dei Veterani dello Sport sono sospese fino alla data del 3 aprile prossimo, nel pieno rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità Governative decise in seguito alla situazione emergenziale causata dal virus Covid 19.

