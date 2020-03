14 Marzo 2020 11:06

Luca Tacchetto e la sua compagna canadese sarebbero stati liberati dopo 15 mesi di prigionia in Mali

Luca Tacchetto e la sua compagna di viaggio canadese Edith Blais sono stati liberati venerdì in Mali dopo 15 mesi di prigionia. I due erano stati rapiti in Burkina Faso nel dicembre del 2018 mentre erano impegnati in un viaggio turistico nella regione del Sahel. Successivamente, erano stati trasferiti in Mali, probabilmente da uno dei gruppi di contrabbandieri in contatto con milizie jihadiste.

