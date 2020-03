“La situazione a Bergamo è drammatica. Cari reggini, da fratello vi chiedo di rispettare il decreto”: il sentito appello di un docente lombardo arriva sino in Calabria

20 Marzo 2020 15:30

“Non riducetevi come Bergamo, aiutiamoci tutti”, è l’appello di un docente di religione risiedente il Lombardia e vicino alla comunità di Reggio Calabria

Un insegnante di religione ha lanciato un sentito appello alla cittadinanza reggina e in particolar modo a quella di Marina di San Lorenzo. Amico di Don Giovanni Zampaglione, l’uomo ha rivolto una lettera per invitare i calabresi a non uscire di casa e rispettare al meglio tutte le norme anti-contagio imposte dal governo. La situazione in Calabria non è critica come in Lombardia, prevenire l’emergenza è l’unico modo per combatterla. Ecco di seguito il messaggio inviato alla redazione di StrettoWeb.

“A tutta la comunità di San Lorenzo,

Carissimi parrocchiani, carissimi giovani, cari reggini.

Mi chiamo Emanuele, ho 28 anni svolgo la professione di docente di Religione e risiedo a Bergamo, la città che tutti ormai conoscete per la drammatica e triste situazione del coronavirus. Ho conosciuto don Giovanni Zampaglione molti anni fa a Brancaleone. Al tempo ero un ragazzo delle scuole medie, che ogni anno si recava per un periodo di riposo nelle vostre splendide spiagge, dal mare cristallino.

La situazione che affligge Bergamo ogni giorno da quasi un mese è sempre più drammatica. Gli ospedali della città e della provincia sono saturi e con essi anche i cimiteri! Il virus ci ha privato anche della possibilità di dare l’ultimo saluto ai nostri cari. Attraverso queste semplici righe voglio anzitutto esortare i giovani e poi le famiglie a rispettare il decreto imposto dal governo.

Non riducetevi come Bergamo, ve lo chiedo come amico, come fratello, mi rendo conto che è difficile, ma aiutiamoci tutti. Il momento che l’Italia e la Lombardia sta vivendo è drammatico.

Siamo tutti messi alla prova, proprio come Gesù che trascorse quaranta giorni e quaranta notti nella solitudine del deserto. In questa situazione di stallo tutti forse siamo tentati di porci la domanda ” Signore dove sei?” Io sono convinto che Gesù c’è nei volti dei medici, infermieri, malati e di tutti noi che soffriamo.

Amici di San Lorenzo, amici della Calabria chiedo la vostra preghiera, il vostro conforto, chiedo a tutti i sacerdoti, al vostro vescovo di benedire anzitutto i defunti, tra i quali alcuni sono sacerdoti, di benedire noi che siamo in casa affinché presto torni tutto alla normalità. Nell’attesa di tornare nella vostra splendida terra vi abbraccio con affetto.

Vostro amico Emanuele”.

