La Scala dei Turchi sorvegliata speciale: arriva la Guardia Forestale

2 Marzo 2020 19:12

La Scala dei Turchi, nei giorni scorsi, è stata sottoposta a sequestro preventivo firmato dal procuratore capo Luigi Patronaggio

A distanza di quattro giorni dal sequestro della Scala dei Turchi, arriva la decisione della Regione per la gestione del sito. La Guardia Forestale si occuperà della Scala dei Turchi: i forestali vigileranno 24 ore su 24 l’ingresso del sito. Il dipartimento dei Beni culturali invece si occuperà di predisporre la cartellonistica che descriverà e indicherà la zona, mentre la Protezione Civile si occuperà della messa in sicurezza e la collocazione di telecamere di videosorveglianza. Si tratta di misure d’emergenza decise oggi in vista dell’imminente stagione estiva. Il bene, molto probabilmente, subirà delle restrizioni per preservarlo dall’assalto dei turisti e dei vandali.

