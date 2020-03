La proposta di Sicilia Futura: “Stop al pagamento nei parcheggi blu. Sindaco di Messina sospenda la Ztl, così come fatto dai Sindaci di Palermo e Catania”

13 Marzo 2020 11:43

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina, Nino Interdonato chiede al Sindaco la sospensione immediata del pagamento nei parcheggi blu della Zona a traffico limitato. “Non ha senso esporre gli ausiliari a rischi sanitari o oberare cittadini e quei pochi commercianti rimasti ancora in attività di ulteriori aggravi di spesa”

“Ha fatto bene l’amministrazione De Luca a recepire le istanze delle associazioni di categoria delle imprese su sgravi fiscali e agevolazioni sui tributi locali, adesso pero l’Amministrazione emani con urgenza un provvedimento di sospensione della Ztl, cosi come fatto nelle Città di Palermo e Catania.”

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio comunale di Messina, Nino Interdonato che a nome del gruppo Sicilia Futura ha chiesto al Sindaco Cateno De Luca la sospensione immediata del pagamento nei parcheggi blu della Zona a traffico limitato.

“Non ha senso esporre gli ausiliari a rischi sanitari o oberare cittadini e quei pochi commercianti rimasti ancora in attività di ulteriori aggravi di spesa – ha precisato Interdonato – La sospensione immediata della Ztl cittadina sarebbe un ulteriore segnale di vicinanza ai cittadini ed agli operatori del commercio che soprattutto in queste “ore buie” devono poter avere il massimo in termini di “comfort zone”.

A Catania – ha concluso l’esponente di Sicilia Futura – il Sindaco Pogliese ha già disposto con effetto immediato, e fino al prossimo 25 marzo, la sospensione da noi richiesta e pertanto nella città etnea si potrà parcheggiare liberamente anche sulle strisce blu, senza dover pagare il corrispettivo costo della durata del parcheggio”.

