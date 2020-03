La Confsal chiede a tutti i capi degli Uffici Giudiziari della Calabria di attivare il “lavoro in forma agile”

12 Marzo 2020 22:25

Il segretario Regionale e la Segretaria Provinciale della Federazione Confsal Unsa, Antonino Iannò e Annamaria Cannizzaro (Cancelliere della Procura Generale), nella qualità di RLS, hanno inviato una nota a tutti i capi degli Uffici Giudiziari della Calabria chiedendo l’immediata attivazione del lavoro in forma agile ed in subordine richiesta di giustificazione delle assenze ex art. 19 del D.L. n. 9/2020, sino al 03/04/2020, salvo i periodi in cui i dipendenti devono assicurare i servizi ritenuti indifferibili.

Ecco il testo della nota:

L’art. 1 co. 6 del D.P.C.M. 11/3/2020, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Incombe dunque all’Amministrazione, al fine della tutela della salute della collettività, dare subito esecuzione al dettato normativo, assicurando dunque, a tutti i lavoratori fin da adesso, la prestazione di lavoro in forma agile, ad eccezione di coloro che sono destinati a garantire attività indifferibili da rendere in presenza.

Le linee guida del D.O.G., pervenute con nota del 10/3/2020, per disciplinare l’attività lavorativa, peraltro emesse prima del D.P.C.M. del 11/3/2020, sono inattuabili nel breve periodo, tranne in rari casi e ciò non può costituire un alibi per la mancata concessione del lavoro agile, che è un obbligo del datore di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. sopracitato, prevalendo l’interesse della tutela della salute pubblica.

L’art. 2087 del Codice Civile prevede che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore ed in particolare il bene primario della salute, riconosciuto dalla Costituzione quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32). Dalle amministrazioni datoriali stanno pervenendo, a parere di questa O.S., illegittime richieste ai lavoratori di computare i giorni di assenza, necessitati dalle eccezionali e contingenti misure normative, come congedo ordinario/ferie. Considerato che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore ed hanno la finalità di consentire il recupero psico-fisico del lavoratore e che ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale, “la promozione della fruizione” di congedo ordinario da parte dei lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è norma secondaria, prevalendo le disposizioni di cui all’art. 19 co. 3 del D.L. n. 9/2020,

SI CHIEDE

nelle more che i dipendenti, compresi quelli in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici N.E.P., siano abilitati al cosiddetto lavoro agile, a tutela della salute pubblica, che le assenze del personale, non in turno per garantire i servizi indifferibili, sino al 03/04/2020, siano considerate servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 19 co. 3 del D.L. n. 9/2020, ricorrendo i presupposti di legge.

Si resta in attesa di urgente riscontro.