Ivan Zazzaroni: “rinviare l’Europeo è la soluzione per poter terminare i campionati”

12 Marzo 2020 21:38

Ivan Zazzaroni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Reggina Tv: il direttore del Corriere dello Sport ha parlato dell’emergenza coronavirus

Far slittare l’Europeo per riuscire a chiudere i campionati di calcio. E’ questa la soluzione di Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, questa sera intervenuto ai microfoni della Tv ufficiale amaranto. Di seguito la sua opinione: “la nostra vita è stata stravolta dal coronavirus. Siamo obbligati da un nemico invisibile a dimenticare la nostra quotidianità. Chi ha vissuto la guerra parla di situazioni molto simili, vedremo in che tempi riusciremo a superare questa tragedia. Non basteranno 15 giorni per riuscire a fare il punto della situazione, per questo non credo che il Consiglio Federale riuscirà a prendere una decisione definitiva. L’ipotesi più accreditata è quella di rinviare l’Europeo per permettere ai campionati di posticipare la fine e arrivare al compimento. Come giornale stiamo lavorando molto sull’Europeo, che in sostanza è quello che sta bloccando tutto. Poi c’è la Formula Uno che non correrà in Australia per l’esordio”.

