Messina, apertura straordinaria delle isole ecologiche: occorre prenotarsi, attivato un numero telefonico

30 Marzo 2020 15:00

Per conferire i rifiuti nelle isole ecologiche di Messina occorre prenotarsi. Sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, metalli (alluminio e acciaio), plastica e vetro

I cittadini da oggi potranno contattare Messinaservizi Bene Comune al numero 3336154097 dalle 7 alle 15, e al numero 3336154086 dalle 15 alle 23, per prenotare il conferimento nelle isole ecologiche per l’aperture straordinarie controllate per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.Sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, metalli (alluminio e acciaio) plastica e vetro.“Basterà prenotarsi, e in base al numero di richieste pervenute, verrà dato ad ogni utente il giorno, l’ora, e l’isola ecologica dove potrà conferire i rifiuti“- spiega il presidente di Messina Servizi Lombardo, che aggiunge: “Ricordiamo che questo servizio straordinario sarà utilizzabile solo per cittadini che risiedono nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta”.

