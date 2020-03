La pianista calabrese Ingrid Carbone lancia la campagna per sollecitare donazioni solidali all’Ospedale “San Francesco” di Paola

26 Marzo 2020 14:15

La pianista Ingrid Carbone, con un concerto in diretta social, lancia la campagna per sollecitare donazioni solidali all’Ospedale “San Francesco” di Paola

La pianista e matematica calabrese Ingrid Carbone si fa promotrice dell’iniziativa di raccolta fondi per l’Ospedale “San Francesco” di Paola (Cosenza), presidio per il ricovero dei pazienti affetti da COVID-19. Con un concerto in diretta dalla propria pagina Facebook, l’artista inviterà a fare donazioni attraverso un bonifico bancario sul conto corrente messo a disposizione dal Comune di Paola, per sostenere l’ospedale nella lotta al coronavirus. “Vicissitudini personali e familiari mi legano all’Ospedale “San Francesco” di Paola – dichiara Ingrid Carbone – e in questo momento di emergenza intendo, con il mio contributo artistico, sostenere fattivamente questa struttura, impegnata in prima linea nella durissima battaglia contro il coronavirus. Con questa mia iniziativa mi rivolgo a chiunque voglia compiere un gesto di concreta solidarietà per essere vicini a Paola, città cui sono legata da motivi familiari ma anche artistici, avendo inciso nel mio primo cd la sublime “Leggenda di San Francesco da Paola che cammina sulle onde” di Franz Liszt. Aiutiamo, restando a casa, chi è impegnato in prima linea a garantire cure e assistenza”. Con queste parole Ingrid Carbone, dopo aver aderito alla campagna #IOSUONODACASA con un intervento che in pochi giorni ha raccolto oltre 15.000 visualizzazioni, presenta il progetto di sostegno per la realtà della sua terra, un’esperienza di ascolto che combina arte e aiuto concreto e che vedrà al centro del concerto proprio l’esecuzione della “Leggenda di San Francesco da Paola che cammina sulle onde” di Franz Liszt.

È possibile effettuare le donazioni sul conto corrente messo a disposizione dal Comune di Paola:

Bic Swift: BPMOIT22XXX

Iban: IT 90 O05387 80850 000000874209

Causale: Contributo Emergenza CORONAVIRUS

Ingrid Carbone inizia la formazione musicale al Conservatorio di Musica di Cosenza, sua città natale, con Maria Laura Macario e Flavio Meniconi e si diploma in pianoforte all’età di 19 anni con Francesco Monopoli, affiancando anche lo studio della Composizione. Il 21 febbraio 2020, in occasione della cerimonia per il 50° anniversario dalla nascita del Conservatorio, riceve dal Conservatorio medesimo il riconoscimento “con stima e riconoscenza” per “la sua attività artistica di grande pregio”. Si perfeziona con pianisti di fama internazionale, tra cui Lazar Berman, Cristiano Burato, Sergio Cafaro, Aquiles delle Vigne, Ronan H’Ora, Emanuel Krasovsky, Eduardo Ogando, Hector Pell, Andrzej Pikul, presso accademie prestigiose come il Mozarteum di Salisburgo e il Tel-Hai International Piano Master Classes (unica partecipante italiana della XXV edizione). Nel 2015 vince il primo premio al Concorso Musicale Internazionale “Erik Satie” di Lecce e il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Rocchetta”. Premiata al concorso mondiale IBLA Grand Prize nel 2015, nel 2016 e nel 2017, in tutte le occasioni viene segnalata dalla New York IBLA Foundation tra “gli artisti che meritano l’attenzione del pubblico internazionale in quanto espressione di grande talento e professionalità”, attribuendole uno “standard di eccellenza assoluta”. Nel 2016 ancora la New York IBLA Foundation le conferisce la Scarlatti Special Mention e, nel 2017, la Piano Special Mention. Nel 2017 la FIDAPA BPW Italy (Sezione di Rende) le assegna il Premio biennale Donna del Sud per meriti artistici. Nello stesso anno, la sua storia artistica e sue interpretazioni di Liszt appaiono nel film-documentario “Genialità italiana sotto le stelle”, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia. Nel 2018, l’Associazione “La città del sole” del Rotary International le conferisce il XXI Premio La città del Sole per la Sezione Arte. In occasione di concerti in prestigiose realtà italiane e in vari paesi all’estero, del conferimento di premi e dell’esecuzione di due concerti di Bach con orchestra d’archi, la RAI e altri canali televisivi le dedicano diversi servizi, tra cui un’intera trasmissione di Proscenio su Tele Europa Network nel 2018. Nel 2018 fonda l’Associazione Musicale “Clara Schumann” e nel novembre dello stesso anno l’etichetta Da Vinci Classics pubblica un suo CD con quattro composizioni di Franz Liszt che ha avuto unanime consenso di critica ed è stato trasmesso dalla Rai e dalle principali radio italiane. Sempre Da Vinci Classics a inizio 2020 pubblica il nuovo cd L’Enchantement Retrouvé con i quattro Improvvisi op. 90 e i Sei Momenti Musicali op. 94 di Franz Schubert. Ingrid Carbone ha un vasto repertorio, che spazia dai clavicembalisti (inclusi i concerti di Bach con orchestra d’archi) al XX secolo; si è esibita per associazioni ed enti di prestigio, fondazioni, università, teatri e conservatori di musica in Italia e all’estero (Austria, Cina, Germania, Israele, Polonia, Slovenia, Spagna, Ungheria). Oltre all’attività concertistica, si dedica alla divulgazione musicale attraverso varie conferenze – concerto. Personalità eclettica, tra le sue passioni la matematica, che l’ha portata a laurearsi con lode a soli 21 anni. A 27 anni ha vinto il concorso da ricercatore all’Università di Bari. Autrice di diversi articoli scientifici, ha tenuto conferenze in Italia e all’estero. Attualmente insegna Analisi Matematica all’Università della Calabria.

