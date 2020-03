2 Marzo 2020 22:26

Drammatico incidente sulla provinciale 28: un furgoncino con 8 persone a bordo si è schiantato contro un albero, due passeggeri sono morti

Tragico incidente lungo la strada provinciale 28 nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. In serata, un furgone con a bordo otto persone è andato a sbattere contro un albero: nel tremendo impatto due persone sono morte mentre gli altri sei sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118.

Foto di repertorio

