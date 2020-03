5 Marzo 2020 10:46

Incendio a Gioiosa Marea, autocompattatore divorato dalle fiamme: sconosciute le cause del rogo, nessun ferito

I vigili del fuoco del distaccamento di Patti sono intervenuti, intorno alle 5.00 del mattino, per estinguere un incendio che ha interessato un autocompattatore, nel comune di Gioiosa Marea, in via L. Pirandello. A supporto della squadra era presente anche un ABP ( autobotte POMPA) in rincalzo, proveniente dal vicino distaccamento di Milazzo. Sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio. Non si segnalano infortunati.

Valuta questo articolo