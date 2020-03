Il Coronavirus, il sindaco di Messina e i nomi degli sciatori in vacanza: la riflessione di Emilio Fragale

20 Marzo 2020 13:44

Riceviamo e riportiamo la nota dell’ex city manager Emilio Fragale rivolta al sindaco De Luca, in merito all’emergenza coronavirus e il caso degli sciatori messinesi rientrati in città dal Nord.

Ti è stato imposto il silenzio sui nomi?

E’ giusto?

Non lo so!

Hai due possibilità:

ti adegui;

non ti adegui.

Motiva la scelta. Non giustificare la costrizione.

La terza via, “vorrei ma non posso”, accompagnata dallo strepitare, non è data.

La terza via, serve solo per lo spettacolo.

Forse il teatro non è voluto, ma – comunque – si risolve in una miccia di eccitazione social e sociale del tutto inopportuna, sgradevole, insidiosa.

Se vuoi adottare misure anche gravi (difendendo ordinanze e provvedimenti da eventuali ricorsi e difendendoti da eventuali denunzie) fallo. Fallo. Se hai coraggio fallo. Non ricercare il coraggio dal tifo ultras.

La prefettura e la magistratura ti hanno frapposto un alt?

Riesci o non riesci … sul piano della logica e sul piano del diritto a persuadere gli interlocutori di un necessario sacrificio della privacy per tutelare i cittadini che hanno possibilmente avuto contatti con i gitanti (che non si sono attivati tempestivamente per ottemperare alle procedure di registrazione e di auto-isolamento)?

Riesci o non riesci, almeno in questo momento, a non agitare il “piede di porco” della riflessione urlata o sussurrata “sui depistaggi, sulle omissioni, sulle omertà”?

Pensi che il c.d. diritto positivo sia errato?

È errata la interpretazione? Forzane una diversa corretta lettura.

E’ errata la applicazione? Impugna.

E’ errata la cogenza per imperativo morale? Ribellati … con le dimissioni.

Avrai dalla tua parte chi apprezza la cautela. Avrai dalla tua parte chi apprezza la presa di posizione. Avrai dalla tua parte chi apprezza la ribellione. Avrai dalla tua parte chi non vuole alcun tipo di focolaio, alcuna diffusione di malattia, alcun appestamento, alcuna guerriglia ruttata, alcuna disfida “scinni sutta”. Sono la minoranza.

Vuoi dalla tua parte la maggioranza? Strepita. Apri le narici. Alza la voce. Becca … becca nella paura, becca nella rabbia, becca nella curiosità, becca nel livore, becca nella rivalsa sociale.

Signor Sindaco di Messina …

Uno. In materia di Privacy e diritto penale è stato approvato il d. lgs. 51/2018 che attua la direttiva europea sulla tutela dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali. Vi sono spazi … come praticamente sostenuto dal dott. Angelo Giorgianni?

Due. Abbiamo visto tutto o ancora niente? L’art. 383 c.p.p. faculta – a determinate condizioni – l’arresto da parte dei privati. Vigili e i militari saranno prima o poi chiamati – nel presiedere il territorio – a sedare animi e dipanare risse perché … gli untori, veri o presunti, saranno “fermati” da chi si sarà promosso in strada a vice-sceriffo … e magari si proclameranno in piazza le corti marziali delle repubbliche di vicinato degli esausti e degli esauriti?

Tre. Le forze armate sono … per l’appunto … armate. Attuano gli ordini del Governo. Forse. I militari … rispondono … ai militari. Certo … la Costituzione guarda al Presidente della Repubblica. Il Comandante in capo … a meno di colpi di stato … e’ Mattarella. Oppure pensa di mettere in testa ai blitz cittadini … al tempo del Coronavirus … il vicevertice della polizia municipale o un assessore, con l’ausilio e il supporto scodinzolante delle forze armate?

Quattro. È stato appeso – a quanto pare a Villa Lina – uno striscione “Siete andati a sciare mentre tutto il mondo contro il virus cerca di lottare: per noi potete pure crepare! Siete la merda di Messina”. È stato rimosso? Ne ha disposto la rimozione?

Cinque. Condivido l’appello dell’avv. Antonello Scordo. Mi chiedo … può essere raccolto in un clima fb “Wanted … dead or alive”?

Dicono che Lei è il migliore Sindaco degli ultimi cinquanta anni.

Io non lo penso.

Tuttavia, penso che possa essere il Sindaco migliore per questo drammatico lunghissimo frangente. Se davvero hai a cuore le sorti del popolo messinese non brandire il piffero di chi vuole porsi a capo del “volgo delle taglie”. Tutelaci da ogni forma di peste.

Keep calm.