Coronavirus a Messina, sgomberato l’Hotel Europa: ospiti portati via, faranno la quarantena a casa

27 Marzo 2020 11:20

Gli ospiti sono stati portati via nella notte, sgomberato l’Hotel Europa di Messina

È terminata nella notte l’odissea dei circa 100 ospiti dell’Hotel Europa di Messina. Dopo l’ennesima eclatante protesta del sindaco, che aveva minacciato di occupare la struttura alberghiera, gli ospiti sono stati portati via e faranno la quarantena nei rispettivi comuni di residenza. Si tratta in gran parte di siciliani che nelle scorse ore erano rimasti bloccati a Villa San Giovanni a causa del blocco degli ingressi in Sicilia e dei decreti del Governo. L’intesa per sgomberare l’hotel era già stata raggiunta in giornata, dopo l’interessamento di sindaci e parlamentari di altri comuni dell’Isola. Si attendeva il via libera della Regione Siciliana che ha definito i dettagli con la Prefettura di Messina. L’Asp di Messina ieri ha stipulato una convenzione con l’hotel Europa per potere alloggiare in isolamento i soggetti Covid-19 paucisintomatici che non necessitano di assistenza ospedaliera.

