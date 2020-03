1 Marzo 2020 20:49

Reggio Calabria, lutto nel mondo del giornalismo: è morto Giuseppe Pipicella. Storico corrispondente della Gazzetta del Sud dalla Locride, aveva 81 anni

Lutto nel mondo del giornalismo in Calabria. Giuseppe Pipicella, storico corrispondente dalla Locride di Gazzetta del Sud, è morto questa sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Locri. Nato a Careri il 1° maggio 1938, Giuseppe Pipicella viveva ormai da anni a Bovalino. Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 11 febbraio 1978. Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pipicella viene espresso dal segretario generale aggiunto della Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, che ne ricorda “le straordinarie doti umane e professionali, messe sempre al servizio della verità in un territorio particolarmente difficile, come quello della Locride, nel quale il ruolo del giornalista è di vitale importanza per la vita della comunità. Un signore del giornalismo che ha saputo conquistare il cuore dei lettori e dei giovani colleghi che in lui hanno sempre riconosciuto un maestro”.

Valuta questo articolo