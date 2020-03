Reggio Calabria, la soddisfazione dei consiglieri regionali reggini di Forza Italia per la nomina di Domenica Catalfamo nella Giunta di Jole Santelli

19 Marzo 2020 10:53

Reggio Calabria, i consiglieri regionali reggini di Forza Italia esprimono “grande soddisfazione per la nomina di Domenica Catalfamo nella Giunta Regionale”

“Grande soddisfazione per la nomina di Domenica Catalfamo nella Giunta Regionale della Calabria”, ad esprimerla sono i consiglieri regionali reggini di Forza Italia, che sottolineano “le grandi capacità e competenze che l’ingegnere ha già dimostrato in oltre 20 anni di onorato servizio nella pubblica amministrazione, distinguendosi per grande professionalità e indiscutibile efficacia d’intervento. Siamo convinti che saprà lavorare molto bene anche alla Regione Calabria”. I consiglieri regionali azzurri evidenziano come “l’assessorato di Domenica Catalfamo abbia un peso particolare nella squadra regionale, perchè sarà chiamata a gestire i trasporti e le infrastrutture, di cui s’è già occupata egregiamente alla Provincia di Reggio, adesso Città Metropolitana, ma anche i lavori pubblici, l’urbanistica e le pari opportunità, tutti settori strategici e molto sentiti. E’ stato molto importante il lavoro del coordinamento provinciale di Forza Italia che da mesi è impegnato in prima fila per restituire alla politica reggina e calabrese l’onore e la dignità che meritano: siamo orgogliosi di aver portato la Calabria ad avere la prima donna Presidente della Regione e oggi rivendichiamo la Giunta Regionale più giovane e più rosa della storia”, concludono.

