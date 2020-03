Giunta Calabria, Talarico nuovo assessore al Bilancio: gli auguri di Roberto Vizzari

20 Marzo 2020 09:22

“Anche se questo è un momento difficile per parlare di politica, non posso non fare i miei migliori auguri e le mie congratulazioni al segretario regionale dell’Udc, al mio segretario regionale, Franco Talarico, nonché mio caro amico, per la sua nomina ad assessore regionale. A lui formulo, a titolo personale ed istituzionale, gli auguri di buon lavoro”. Lo si legge in una nota di Roberto Vizzari, presidente dell’associazione socio-politica CambiaMenti e candidato con l’Udc al Consiglio Regionale nella circoscrizione sud alle ultime elezioni. “La sua nomina è di quelle importanti, che, sono certo, saprà onorare con impegno e passione, con la competenza e le capacità che lo hanno sempre contraddistinto, e segna un momento di spessore nella politica regionale calabrese” continua Vizzari. “Franco è un uomo serio, equilibrato e dotato che ha sempre creduto nel progetto di una forza politica di centro, e non ha mai abbandonato i suoi ideali, anche quando i numeri gli andavano contro. Questa nomina lo ripaga per il grande lavoro svolto, per la sua tenacia, per la sua forza nel creare una grande squadra, che ha ottenuto un risultato importante alle ultime regionali. Con lui, ne sono certo, collaboreremo per valorizzare le risorse della nostra terra, mettendo sempre al primo posto l’interesse dei cittadini”.

