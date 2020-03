Giunta Calabria, l’Udc al fianco di Talarico: “condividiamo il messaggio di Cesa: uniti per il bene della Regione”

19 Marzo 2020 17:25

Giunta Calabria, l’Udc al fianco di Talarico: “la governatrice della Calabria Jole Santelli non poteva scegliere profilo migliore di quello di Francesco Talarico per affidare il delicato assessorato al Bilancio”

“La governatrice della Calabria Jole Santelli, alla quale vanno i nostri complimenti per il coraggio e la determinazione con cui sta affrontando l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus, non poteva scegliere profilo migliore di quello di Francesco Talarico per affidare il delicato assessorato al Bilancio. Il segretario regionale del nostro partito possiede le competenze, nonché l’esperienza politica e istituzionale necessaria per svolgere al meglio il compito affidatogli. A lui e all’intera giunta va il nostro più sincero augurio di buon lavoro”. Ad affermarlo sono il Commissario Provinciale dell’Udc Paola Lemma, il responsabile Udc di Catanzaro Marzia Sanzo e il Commissario Provinciale Udc di Crotone Vincenzo Camposano che plaudono alla nomina di Francesco Talarico, assessore al Bilancio della giunta di Jole Santelli che oggi comincia il suo lavoro nell’interesse della Calabria. “L’indicazione di Francesco Talarico – affermano i tre dirigenti – chiude un percorso cominciato da lontano e fortemente voluto dal nostro segretario regionale che ha creduto nel progetto Udc quando le percentuali di consenso erano molto lontane dal 7% attuale. Con grande determinazione, il segretario ha ricostruito il partito sui vari territori e reso possibile il risultato storico delle ultime elezioni regionali. Lo sa bene il segretario Lorenzo Cesa, le cui dichiarazioni condividiamo in pieno, che ha toccato con mano il grande lavoro che il partito ha fatto in Calabria negli ultimi anni riuscendo a costruire una nuova casa per l’elettorato moderato che era rimasto privo di punti di riferimento adeguati. Ed il risultato dell’Udc è stato fondamentale anche per la vittoria finale del centrodestra alle elezioni regionali dello scorso 26 gennaio”. “Il risultato ottenuto dal partito calabrese è stato possibile grazie ai tantissimi voti raccolti da ogni singolo candidato e dal grande lavoro di squadra fatto dal partito in ogni singola Provincia. Un lavoro che ha avuto come regista, né poteva essere diversamente, il segretario regionale dell’Udc che continuerà ad essere punto di riferimento delle problematiche e delle istanze dei diversi territori. Adesso – concludono Lemma, Sanzo e Camposano – c’è soltanto da rimboccarsi le maniche e lavorare insieme per la nostra Regione che si trova, come tutta l’Italia, nel bel mezzo di una emergenza sanitaria gravissima. Il partito sosterrà con lealtà e impegno, così come ha fatto fino ad ora, l’azione della giunta guidata da Jole Santelli e il lavoro che Francesco Talarico, da par suo, saprà fare come assessore al Bilancio”.

