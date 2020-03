Giunta Calabria, Occhipinti: “ottima la scelta di Franco Talarico assessore al Bilancio”

21 Marzo 2020 14:22

Giunta Calabria, Occhipinti: “esprimo tutta la mia soddisfazione per la scelta fatta dal segretario nazionale Cesa, e condivisa pienamente in Calabria, di indicare il segretario regionale Francesco Talarico assessore al Bilancio della nuova giunta guidata da Santelli”

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per la scelta fatta dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, e condivisa pienamente in Calabria, di indicare il segretario regionale Francesco Talarico assessore al Bilancio della nuova giunta guidata da Jole Santelli”. A sostenerlo è il delegato Udc per Reggio Calabria Riccardo Occhipinti che sottolinea il grande lavoro compiuto da Francesco Talarico per fare in modo che il partito ottenesse un grande risultato alle ultime elezioni regionali. “Francesco Talarico – afferma Occhipinti – ha lavorato con determinazione su tutti i territori, costruendo una squadra competitiva in grado di far rinascere il partito che è riuscito ad esprimere due consiglieri regionali. La scelta del suo profilo per l’assessorato al Bilancio, inoltre, è la migliore per le competenze del segretario e per la sua lunga esperienza istituzionale, avendo già ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio e di presidente della Commissione Bilancio”. “Bene hanno fatto dunque – conclude Occhipinti – la presidente Santelli e il segretario Cesa ad affidare l’assessorato a Franco Talarico che saprà dare le risposte che i calabrese attendono specialmente in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”.

